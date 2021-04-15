Гвардіола повторив рекорд Моуріньо в Лізі чемпіонів

Фото: EPA/UPG Хосеп Гвардіола

Напередодні "Манчестер Сіті" з аналогічним рахунком 2:1 виграв у "Боруссії" Д і виїзний чвертьфінальний матч у відповідь Ліги чемпіонів.

Головний тренер клубу з "Етіхаду" Хосеп Гвардіола увосьме вивів свою команду в півфінал найпрестижнішого єврокубка. І за цим показником іспанський фахівець зрівнявся з португальським візаві Жозе Моуріньо, з яким принаймні до наступного сезону буде ділити рекорд ЛЧ.

8 - Manchester City boss Pep Guardiola has reached his eighth UEFA Champions League semi-final, now the joint-most in the history of the competition, alongside José Mourinho. Master. #UCL pic.twitter.com/BtUwe1YfYn — OptaJoe (@OptaJoe) April 14, 2021

Чотири рази Гвардіола виходив у півфінал з "Барселоною" з 50%-м успіхом: у фінал виходив двічі - обидва рази "Барса" його вигравала, і ще тричі - з "Баварією", але всі три рази баварці не долали передостанній бар'єр на шляху до титулу.

"Манчестер Сіті" Гвардіола очолює п'ятий сезон - у перший він вилетів з командою в 1/8 фіналу, а далі тричі програвав у чвертьфіналі.

Єдиний раз до цього в півфіналі ЛЧ "МанСіті" зіграв 2016 року з Мануелем Пеллегріні, поступившись за сумою двох матчів майбутньому переможцю турніру "Реалу" (0:0, 0:1).