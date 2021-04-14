"Челсі" встановив рекорд для англійських команд у Лізі чемпіонів

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Напередодні лондонський "Челсі" хоч і поступився в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Порту" (0:1), проте вийшов до наступної стадії турніру, де зіграє з переможцем пари "Ліверпуль" - "Реал".

Для "Челсі" цей вихід в 1/2 фіналу ЛЧ є восьмим в історії. Це більше, ніж досягнула будь-яка інша англійська команда з моменту заснування найпрестижнішого клубного турніру.

8 - @ChelseaFC have reached the UEFA Champions League semi-finals for the eighth time, more than any other English side in the competition’s history. Accustomed. pic.twitter.com/kjpVJE8JmJ — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2021

Двічі "пенсіонери" грали у фіналі: 2008-го вони поступилися "Манчестеру Юнайтед" (1:1, пенальті 5:6), а 2012-го обіграли "Баварію" (1:1, пенальті 4:3).