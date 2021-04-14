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"Челсі" встановив рекорд для англійських команд у Лізі чемпіонів

"Пенсіонери" вкотре вийшли в півфінал турніру.

Фото: EPA/UPG

Напередодні лондонський "Челсі" хоч і поступився в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Порту" (0:1), проте вийшов до наступної стадії турніру, де зіграє з переможцем пари "Ліверпуль" - "Реал".

Для "Челсі" цей вихід в 1/2 фіналу ЛЧ є восьмим в історії. Це більше, ніж досягнула будь-яка інша англійська команда з моменту заснування найпрестижнішого клубного турніру.

Двічі "пенсіонери" грали у фіналі: 2008-го вони поступилися "Манчестеру Юнайтед" (1:1, пенальті 5:6), а 2012-го обіграли "Баварію" (1:1, пенальті 4:3).

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