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Капітан "Реала" заразився коронавірусом

Серхіо Рамос і так відновлюється після травми.

Капітан "Реала" заразився коронавірусом
Серхіо Рамос
Фото: EPA/UPG

Капітан мадридського "Реала" Серхіо Рамос, чий контракт із "бланкос" минає в червні, заразився коронавірусом, повідомляє клубна пресслужба.

Раніше Рамосу діагностували м'язову травму. Футболіст уперше пропустив Ель Класико в чемпіонаті Іспанії (2:1). Також захисник пропускає обидва чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів з "Ліверпулем", перший з яких "Королівський клуб" виграв - 3:1. 

Матч у відповідь відбудеться в Англії завтра.

У нинішньому розіграші іспанської Прімери Рамос провів 15 матчів і забив два голи.

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