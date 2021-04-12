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Ярославський займається поверненням бренда "Металіст" зі 100-річною історією

"Металіст", як птах Фенікс, може відродитися з попелу.

Ярославський займається поверненням бренда "Металіст" зі 100-річною історією
Олександр Ярославський
Фото: metalist.ua

Експрезидент "Металіста" Олександр Ярославський анонсував швидке відродження харківського клубу.

При цьому бізнесмен зазначив, що працює над поверненням бренда "Металіст" - відроджуватиме його на базі друголігівського "Металу".

"Я займаюся поверненням бренда "Металіста" і сподіваюся, що не за горами той час, коли "Метал" переодягнеться в форму "Металіста". Того старого, зі 100-річною історією, який зіграв понад 50 ігор у європейських турнірах. І всі ми будемо отримувати задоволення від "Металіста". Я завжди говорив, що буду займатися тільки "Металістом", і я послідовний у своїх діях", - цитує Ярославського footballua.tv.

"Ситуація з емблемою? Щонайбільше місяць це займе, "Металіст" повернеться до себе додому. Повернеться і вже ніколи з Харкова не піде. Я для себе теж прийняв рішення, з роками стаєш мудрішим. І я ніяк не очікував, що таке станеться з нашим "Металістом". Я обіцяю вболівальникам, що бренд "Металіст" я поверну. І я вже думаю, що навіть якщо я не зможу в силу певних обставин займатися клубом, то ми раз і назавжди залишимо "Металіст" міській громаді і зробимо так, щоб "Металіст" ніколи не зникав з Харкова", - запевнив колишній президент клубу.

"Метал" - це сходинка до "Металіста". Щодо "Металіста-1925": я поважаю цих людей, які створили цю команду і нею займаються, нехай займаються. Я ніколи не підтримував команди Чугуєва або Краснограда, Лондона чи Манчестера. Я завжди любив і буду займатися тільки "Металістом". Але у кожного є свої завдання, і я поважаю тих людей, які займаються "Металістом-1925". Але я до цього не маю ніякого стосунку", - зазначив Ярославський.

"Я говорив і з Рінатом Ахметовим, і з Ігорем Суркісом, і з Андрієм Павелком. Усім потрібен суперник. Потрібна та команда, яка буде подразником і буде створювати певні умови для прогресу. Коли був "Металіст", це ж був зовсім інший чемпіонат. Зараз мої юристи переглядають усі можливості мого більш раннього повернення. Багатьох умов контракту не дотримані тією стороною. Тому будемо дивитися, якщо юридично це буде можливо, все станеться раніше", - сподівається бізнесмен.

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