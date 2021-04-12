Україна виграла медальний залік Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Москві

Тріумфом для збірної України завершився Чемпіонат Європи-2021 з важкої атлетики, який проходив з 3 по 11 квітня в Москві.

Наша команда посіла перше місце в медальному заліку: четверо українців - Каміла Конотоп, Ірина Деха, Аліна Марущак і Дмитро Чумак стали чемпіонами, ще в скарбничці збірної України 1 "срібло" і 1 "бронза".

Відзначимо, що Чумак (у ваговій категорії до 109 кг) завоював вже третє "золото" на чемпіонатах Європи поспіль. Раніше він був найкращим у Спліті-2017 (до 94 кг) і Батумі-2019 (до 102 кг).

В останній день змагань Анастасія Лисенко стала віцечемпіонкою Європи у ваговій категорії понад 87 кг. Раніше Дмитро Вороновський отримав бронзову медаль.

В окремих вправах (ривку і поштовху) українці завоювали 10 золотих, 3 срібні, 4 бронзові нагороди.

Друге місце в медальному заліку посіла збірна Болгарії - 3/3/1.

Замкнула п'єдестал команда Вірменії - 2/2/4.

Господарі турніру завоювали найбільше медалей - 9, проте з них лише одна найвищого ґатунку.