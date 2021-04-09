Українка Деха на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики в Москві стала абсолютною чемпіонкою

Ірина виграла у двох вправах.

Фото: НОК України Ірина Деха

У шостий день Чемпіонату Європи з важкої атлетики в Москві скарбничка збірної України поповнилася ще трьома золотими медалями.

Ірина Деха стала абсолютною чемпіонкою у ваговій категорії до 76 кг.

24-річна українка виграла змагання в ривку (113 кг), поштовху (135 кг) і в сумі (248 кг).

Зазначимо, що Ірина запекло протистояла двом представницям Росії Яні Сотієвій і Анастасії Романовій.

На фініші все завершилося драматично.

Сотієва навіть встигла бурхливо відсвяткувати чемпіонство - в останній спробі росіянка взяла необхідну вагу (137 кг). Після чого покинула поміст, переможно потрясаючи рукою. Однак судді помітили, що спортсменка зіграла ліктем, і не зарахували золотий підхід, залишивши Сотієву зі "сріблом".

ЧЄ-2021 з важкої атлетики. Жінки до 76 кг.

Ірина Деха (Україна) - 248 кг (113+135) Яна Сотієва (Росія) - 246 кг (112+134) Анастасія Романова (Росія) - 243 кг (111+132)

Нагадаємо, в Москві у ваговій категорії до 55 кг не було рівних українці Камілі Конотоп.