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Український важкоатлет став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг

Дмитро Чумак подвоїв кількість своїх золотих медалей чемпіонату Європи.

Український важкоатлет став чемпіоном Європи через дискваліфікацію росіянина за допінг
Фото: Facebook

Український важкоатлет Дмитро Чумак став дворазовим чемпіоном Європи. До золотої медалі європейської першості в Батумі 2019 року у вазі до 102 кілограмів 30-річний уродженець Скадовська додав медаль чемпіонату Європи-2017, який проходив у Спліті, повідомляє Facebook Федерації важкої атлетики України.

Відзначимо, Дмитро завоював в Хорватії срібну медаль у категорії до 94 кг, поступившись лише Адаму Малігову з Росії. А перекувати "срібло" на "золото" допомогла українцеві дискваліфікація росіянина, викритого в застосуванні допінгу.

Нагадаємо, Чумак також є віцечемпіоном світу-2018 в Ашгабаді. Крім того, Дмитро є бронзовим призером ЧС-2015 Г'юстона.

На дебютних для себе Олімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро Чумак зайняв 6-те місце. Тепер у українського важкоатлета головна мета - Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

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