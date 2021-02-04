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Компанія Девіда Бекхема запустить продаж канабісу у Лондоні

Непрофільні активи - в дії.

Компанія Девіда Бекхема запустить продаж канабісу у Лондоні
Девід Бекхем
Фото: EPA/UPG

Компанія DB Ventures з виробництва канабісу, яка належить власнику "Інтера Майамі" Девіду Бекхему, виходить на лондонський ринок, повідомляє "Спорт-Експрес" з посиланням на Sky News.

DB Ventures викупила міноритарний пакет компанії Cellular Goods і незабаром стане першою організацією в своєму роді. Компанія легенди "Манчестера Юнайтед" офіційно представить план по появі канабісу на головній лондонській фондовій біржі.

Бекхем заявив, що масове споживання цього продукту позитивно вплине на зростання його інвестицій.

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