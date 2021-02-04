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"Барселона" вийшла у півфінал Кубка Іспанії, програючи до 88-ї хвилини 0:2

Неймовірний камбек каталонців.

"Барселона" вийшла у півфінал Кубка Іспанії, програючи до 88-ї хвилини 0:2
"Барселона"
Фото: EPA/UPG

У рамках 1/4 фіналу Copa del Rey "Гранада" приймала "Барселону".

Команди продемонстрували видовищне шоу з детективним сценарієм.

Рахунок відкрили господарі на 32-й хвилині. Гол самі собі привезли гравці "Барси", які навіщось затіяли метушню з м'ячем у власному штрафному майданчику. Альберто Соро обікрав гостей і виклав м'яч на лінію воротарського Кенеді - бразильцеві залишалося лише підставити ногу: 1:0.

На 47-й хвилині в обороні "Барселони" знову стався провал, що дозволило ветерану Роберто Сольдадо втекти майже з центру поля на рандеву з Марком-Андре тер Штегеном. У результаті рахунок став 2:0.

Потрібно визнати, такий розвиток подій не збентежив гравців "Барси". Кілька ударів відбив каркас воріт. Надійним був страж воріт Арон Ескандель.

Але на 88-й і 90+2 хвилинах Ліонель Мессі фірмовими черпачками у штрафний майданчик суперника організував дві гольові атаки гостей, які перевели матч в овертайм. Причому другий гол забив лівий захисник Жорді Альба з трьох метрів і, що дивно, головою - 2:2.

В овертаймі також було ненудно.

На сотій хвилині Антуан Грізманн зробив дубль і вперше в матчі вивів "блаугранас" уперед - 2:3.

Але не минуло і трьох хвилин, як рефері призначив пенальті у ворота гостей і Федеріко Віко вдруге в матчі зробив рахунок нічийним - 3:3.

Але на 108-й і 113-й хвилинах "Барселона" забивала два голи і вийшла у півфінал. Справжньою окрасою і фінальним акордом цього дивного матчу став м'яч того-таки Альби - 3:5.

Огляд матчу "Гранада" - "Барселона".

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