Спортивний арбітражний суд прийняв рішення по апеляції Ястремської

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні на своєму офіційному сайті опублікував рішення у справі про тимчасове відсторонення другої ракетки України Даяни Ястремської від виступів на змаганнях через позитивного тесту на допінг.
20-річна киянка домагалася права виступити на Australian Open-2021.
CAS відхилив апеляцію українки. Це означає, що тимчасове відсторонення Ястремської зберігається.
Остаточно рішення у "допінгової" справі ухвалить Міжнародна федерація тенісу (ITF). Воно також може бути оскаржене в CAS.
Нагадаємо, 24-го листопада 2020 го року Ястремська здала поза змаганнями тест, який виявив у тенісістки наявність метаболіта местеролона.
22-го грудня Даяні було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил.
З 7-го січня 2021-го року Ястремська тимчасово відсторонена від змагань.