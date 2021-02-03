Спортивний арбітражний суд прийняв рішення по апеляції Ястремської

Друга ракетка України не зможе взяти участь у Відкритому чемпіонаті Австралії.

Фото: facebook Даяна Ястремська

Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні на своєму офіційному сайті опублікував рішення у справі про тимчасове відсторонення другої ракетки України Даяни Ястремської від виступів на змаганнях через позитивного тесту на допінг.

20-річна киянка домагалася права виступити на Australian Open-2021.

CAS відхилив апеляцію українки. Це означає, що тимчасове відсторонення Ястремської зберігається.

Остаточно рішення у "допінгової" справі ухвалить Міжнародна федерація тенісу (ITF). Воно також може бути оскаржене в CAS.

Нагадаємо, 24-го листопада 2020 го року Ястремська здала поза змаганнями тест, який виявив у тенісістки наявність метаболіта местеролона.

22-го грудня Даяні було пред'явлено звинувачення в порушенні антидопінгових правил.

З 7-го січня 2021-го року Ястремська тимчасово відсторонена від змагань.