МОК опублікував правила проведення Олімпійських ігор в Токіо і правила поведінки спортсменів і уболівальників

Фото: olympic.org

Міжнародний олімпійський комітет (МОК), Міжнародний паралімпійський комітет і оргкомітет "Токіо-2020" представили першу версію правил проведення Олімпійських ігор у Японії, інформує офіційний сайт МОК.

Зокрема, опублікована версія свідчить, що спортсмени на Олімпіаді повинні використовувати додаток, в якому будуть повідомляти про своє самопочуття. Крім того, вони мусять максимально уникати фізичного контакту з оточуючими і дотримуватися двометрової дистанції між собою. Також їм заборонено відвідувати змагання як глядачам.

За 14 днів до поїздки в Токіо спортсмени повинні надати негативний тест на коронавірус.

Відзначається, що днями опублікують навчальні посібники для спортсменів, ЗМІ та телерадіомовників. Публікація кожного буде супроводжуватися серією брифінгів МОК, МПК і Токіо 2020 із зацікавленими сторонами.

"Здоров'я та безпека всіх учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор в Токіо-2020 є нашим головним пріоритетом. У кожного з нас є своя роль. Ось чому були створені ці посібники - з правилами, які зроблять кожного з нас надійним, безпечним і активним учасником Ігор", - заявив виконавчий директор Олімпійських ігор МОК Крістоф Дубі.

"Ми подбаємо про те, щоб уся необхідна інформація була передана якомога швидше, щоб бути повністю готовими захистити всіх тих, хто приїжджає і проживає в Японії під час Ігор у Токіо-2020", - зазначив функціонер.

Що стосується уболівальників, у документі, зокрема, зазначено рекомендація підтримувати спортсменів без використання кричалок і пісень.

Олімпіада в Токіо повинна була відбутися влітку 2020 року, але була перенесена через коронавірус. В даний момент Ігри планується провести з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Незважаючи на чутки про нові перенесення Ігор, влада Японії і оргкомітет змагань запевняють, що Олімпіада пройде в заплановані терміни.