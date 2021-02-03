У першому півфінальному матчі Кубка Італії "Інтер" приймав "Ювентус" і поступився - 1:2.
Відкрили рахунок господарі - це зробив Лаутаро Мартінес вже на 9-й хвилині - 1:0.
Однак на 26-й хвилині захисник "Інтера" Ешлі Янг неакуратно обійшовся у власному штрафному майданчику з Хуаном Куадрадо і рефері Джанпаоло Кальварезе за допомогою VAR вказав на 11-метрову позначку. Кріштіану Роналду був точний.
А через 9 хвилин португалець підкараулив неузгоджені дії голкіпера господарів Саміра Хандановича з захисником Алессандро Бастоні, перехопив м'яч і по-більярдному "від борта" відправив його "у лузу" - 1:2.
Другий тайм пройшов під диктовку "Інтера", але вдала гра Джанлуїджі Буффона забезпечила гостям підсумкову перемогу, яка, до речі, ще не вивела Bianconeri у фінал турніру, тому що регламент передбачає повторну гру, яка відбудеться рівно через тиждень.
Що стосується Буффона, то цей поєдинок став для досвідченого голкіпера 1100-м в кар'єрі. Джанлуїджі провів 679 матчів за "Ювентус", 220 - за "Парму", 176 - за збірну Італії і ще 25 - за ПСЖ.
1100 - Gianluigi #Buffon disputa questa sera la sua presenza numero 1⃣1⃣0⃣0⃣ tra club e nazionale maggiore. Infinito.#InterJuventus #CoppaItalia #InterJuve pic.twitter.com/0qdW1Yy5K6— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2021