Коваленко став найбільш високооплачуваним гравцем "Аталанти", - італійські ЗМІ

Віктор вийшов на новий рівень розвитку не тільки в спортивному плані.

За даними Calcio e Finanza, зарплата українця Віктора Коваленка в "Аталанті" складе 2 млн євро на рік після сплати податків.

Контракт Коваленка з бергамцями розрахований на 4,5 роки.

Раніше таку суму в складі "Аталанти" отримував тільки Алехандро Гомес, який пішов у "Севілью". Зарплата Йосипа Ілічича, Луїса Мюріеля і Дувана Сапати становить 1,8 млн, у росіянина Олексія Міранчука - 1,5 млн, у Руслана Малиновського та ще групи гравців - 1 млн.

"Аталанта" викупила Коваленка в "Шахтаря" за 700 тисяч євро в останній день зимового трансферного вікна і за пів року до завершення його контракту з "гірниками".