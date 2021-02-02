Україна - дев'ята за кількістю допінгових інцидентів у 2020 році згідно з даними МРСС

Рух за відновлення довіри до велоспорту (MPCC) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг, у якому враховано інциденти із забороненими речовинами і методами в різних спортивних дисциплінах і в різних країнах.

Ця публікація показує, що безумовним лідером серед країн з величезним відривом є США - 76 випадків, далі йде Росія - 38, повідомляє "Спорт-Экспресс".

При цьому американці лідирують в антирейтингу MPCC п'ятий рік поспіль.

Україна в цій номінації поділила з Австралією 9-те місце - у обох по 11 зафіксованих допінгових інцидентів.

Топ-10 рейтингу MPCC:

1. США - 76

2. Росія - 38

3. Італія - 24

4. Кенія - 19

5. Великобританія - 18

6. ПАР - 14

7. Бразилія - 13

8. Індія - 12

9. Австралія - 11

9. Україна - 11

Серед усіх видів спорту за кількістю допінгових кейсів 2020 року першою стала легка атлетика. 113 інцидентів з легкоатлетами - це понад удвічі більше, ніж у важкої атлетики, що йде на другому місці (50).

Топ-10 рейтингу MPCC з видів спорту:

Легка атлетика - 113 Важка атлетика - 50 Американський футбол - 26 Кінний спорт - 23 ММА - 22 Теніс - 20 Бейсбол - 19 Велоспорт - 18 Футбол - 16 Регбі - 14

У поясненні до рейтингу зазначено, що через коронавірус кількість тестів на допінг зменшилася в рази. Це призвело і до зменшення кількості спійманих. Порівняно з 2019-м загальний показник усіх видів спорту впав на 18,6 відсотка, а порівняно з 2018 роком - майже на 30 відсотків.

Тож украй дивує зростання показників у легкій атлетиці, яка поставила рекорд за весь час існування рейтингу.

Підрахунки MPCC ведуться на основі відкритих джерел і, на відміну від щорічного звіту WADA, не є офіційною інформацією.