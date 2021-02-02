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Україна - дев'ята за кількістю допінгових інцидентів у 2020 році згідно з даними МРСС

Сумнівним лідером номінації є США.

Україна - дев'ята за кількістю допінгових інцидентів у 2020 році згідно з даними МРСС
Фото: rusathletics.info

Рух за відновлення довіри до велоспорту (MPCC) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг, у якому враховано інциденти із забороненими речовинами і методами в різних спортивних дисциплінах і в різних країнах.

Ця публікація показує, що безумовним лідером серед країн з величезним відривом є США - 76 випадків, далі йде Росія - 38, повідомляє "Спорт-Экспресс".

При цьому американці лідирують в антирейтингу MPCC п'ятий рік поспіль.

Україна в цій номінації поділила з Австралією 9-те місце - у обох по 11 зафіксованих допінгових інцидентів.

Топ-10 рейтингу MPCC:

  • 1. США - 76
  • 2. Росія - 38
  • 3. Італія - 24
  • 4. Кенія - 19
  • 5. Великобританія - 18
  • 6. ПАР - 14
  • 7. Бразилія - 13
  • 8. Індія - 12
  • 9. Австралія - 11
  • 9. Україна - 11

Серед усіх видів спорту за кількістю допінгових кейсів 2020 року першою стала легка атлетика. 113 інцидентів з легкоатлетами - це понад удвічі більше, ніж у важкої атлетики, що йде на другому місці (50).

Топ-10 рейтингу MPCC з видів спорту:

  1. Легка атлетика - 113
  2. Важка атлетика - 50
  3. Американський футбол - 26
  4. Кінний спорт - 23
  5. ММА - 22
  6. Теніс - 20
  7. Бейсбол - 19
  8. Велоспорт - 18
  9. Футбол - 16
  10. Регбі - 14

У поясненні до рейтингу зазначено, що через коронавірус кількість тестів на допінг зменшилася в рази. Це призвело і до зменшення кількості спійманих. Порівняно з 2019-м загальний показник усіх видів спорту впав на 18,6 відсотка, а порівняно з 2018 роком - майже на 30 відсотків.

Тож украй дивує зростання показників у легкій атлетиці, яка поставила рекорд за весь час існування рейтингу.

Підрахунки MPCC ведуться на основі відкритих джерел і, на відміну від щорічного звіту WADA, не є офіційною інформацією.

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