Україна - дев'ята за кількістю допінгових інцидентів у 2020 році згідно з даними МРСС

Рух за відновлення довіри до велоспорту (MPCC) опублікував щорічний антидопінговий рейтинг, у якому враховано інциденти із забороненими речовинами і методами в різних спортивних дисциплінах і в різних країнах.
Ця публікація показує, що безумовним лідером серед країн з величезним відривом є США - 76 випадків, далі йде Росія - 38, повідомляє "Спорт-Экспресс".
При цьому американці лідирують в антирейтингу MPCC п'ятий рік поспіль.
Україна в цій номінації поділила з Австралією 9-те місце - у обох по 11 зафіксованих допінгових інцидентів.
Топ-10 рейтингу MPCC:
- 1. США - 76
- 2. Росія - 38
- 3. Італія - 24
- 4. Кенія - 19
- 5. Великобританія - 18
- 6. ПАР - 14
- 7. Бразилія - 13
- 8. Індія - 12
- 9. Австралія - 11
- 9. Україна - 11
Серед усіх видів спорту за кількістю допінгових кейсів 2020 року першою стала легка атлетика. 113 інцидентів з легкоатлетами - це понад удвічі більше, ніж у важкої атлетики, що йде на другому місці (50).
Топ-10 рейтингу MPCC з видів спорту:
- Легка атлетика - 113
- Важка атлетика - 50
- Американський футбол - 26
- Кінний спорт - 23
- ММА - 22
- Теніс - 20
- Бейсбол - 19
- Велоспорт - 18
- Футбол - 16
- Регбі - 14
У поясненні до рейтингу зазначено, що через коронавірус кількість тестів на допінг зменшилася в рази. Це призвело і до зменшення кількості спійманих. Порівняно з 2019-м загальний показник усіх видів спорту впав на 18,6 відсотка, а порівняно з 2018 роком - майже на 30 відсотків.
Тож украй дивує зростання показників у легкій атлетиці, яка поставила рекорд за весь час існування рейтингу.
Підрахунки MPCC ведуться на основі відкритих джерел і, на відміну від щорічного звіту WADA, не є офіційною інформацією.