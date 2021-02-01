В іспанському футболі розгорається скандал: хтось "злив" в ЗМІ умови контракту Мессі з "Барселоною"

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Авторитетна El Mundo , друга за величиною газета Іспанії після El Pais, сенсаційно опублікувала деталі угоди, підписаної "Барселоною" з її капітаном Ліонелем Мессі в 2017 році.

Згідно з контрактом, який закінчується в червні 2021 року утримання аргентинця обходиться каталонському клубу в 555 237 619 евро.

📰 Portada de EL MUNDO del domingo 31 de enero. Ya disponible en Orbyt y en nuestra edición digital con la mejor información #ContratoMessi pic.twitter.com/7eSiodkSCb — EL MUNDO (@elmundoes) January 30, 2021

При цьому річна зарплата Лео складає 138 809 404 євро, а також два основних бонусу - т.зв. передплатний бонус за продовження діючого контракту 115 225 000 євро і бонус за лояльність клубу 77 929 955 евро.

До цього моменту Мессі отримав вже 92% виплат від загальної суми. Важливо відзначити, що названі цифри наведені до вирахування податку.

Додамо, що ні з боку клубу, ні з боку самого футболіста спростувань поки не надходило.

В інформпросторі вже з'явилися висловлювання, що Мессі своїм контрактом зруйнував фінансову стійкість клубу.

У свою чергу, кандидат у президенти "Барселони" Віктор Фонт заперечив тим, хто наполягає на такому висновку.

"Мессі заробив кожен євро з того, що йому заплатила "Барселона". Він не зруйнував команду, навпаки. Мессі - найкращий футболіст в історії, ми хочемо, щоб він залишився з нами назавжди", - написав Фонт в своєму Twitter.

Leo Messi s’ha guanyat fins l’últim euro que li ha pagat el Barça. Ell no ens ha arruïnat. Al contrari. És el millor jugador de la història i volem que segueixi amb nosaltres per sempre més. — Víctor Font (@victor_font) January 31, 2021

Нагадаємо, відповідно до опублікованого фінансового звіту, загальний борг "Барселони" становить €1,173 млрд,

зокрема короткостроковий - €730 млн.