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В іспанському футболі розгорається скандал: хтось "злив" в ЗМІ умови контракту Мессі з "Барселоною"

Лео готовий покарати ініціаторів.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі
Авторитетна El Mundo, друга за величиною газета Іспанії після El Pais, сенсаційно опублікувала деталі угоди, підписаної "Барселоною" з її капітаном Ліонелем Мессі в 2017 році.

Згідно з контрактом, який закінчується в червні 2021 року утримання аргентинця обходиться каталонському клубу в 555 237 619 евро.

При цьому річна зарплата Лео складає 138 809 404 євро, а також два основних бонусу - т.зв. передплатний бонус за продовження діючого контракту 115 225 000 євро і бонус за лояльність клубу 77 929 955 евро.

До цього моменту Мессі отримав вже 92% виплат від загальної суми. Важливо відзначити, що названі цифри наведені до вирахування податку.

Додамо, що ні з боку клубу, ні з боку самого футболіста спростувань поки не надходило.

В інформпросторі вже з'явилися висловлювання, що Мессі своїм контрактом зруйнував фінансову стійкість клубу.

У свою чергу, кандидат у президенти "Барселони" Віктор Фонт заперечив тим, хто наполягає на такому висновку.

"Мессі заробив кожен євро з того, що йому заплатила "Барселона". Він не зруйнував команду, навпаки. Мессі - найкращий футболіст в історії, ми хочемо, щоб він залишився з нами назавжди", - написав Фонт в своєму Twitter.

Нагадаємо, відповідно до опублікованого фінансового звіту, загальний борг "Барселони" становить €1,173 млрд, 

зокрема короткостроковий - €730 млн.

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