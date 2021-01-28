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"Реал" слідом за "Барселоною" також оголосив про катастрофічну фінансову заборгованість

Борг "Королівського клубу" ледь не дотягнув до €1 млрд.

"Реал" слідом за "Барселоною" також оголосив про катастрофічну фінансову заборгованість

Слідом за "Барселоною" і другий іспанський гранд - "Реал" оголосив про катастрофічну заборгованість за останній фінансовий рік, повідомляє Sport.es.

Станом на кінець сезону-2019/2020 валовий борг мадридського клубу складає €901 млн, а чистий борг - €355 млн.

Нагадаємо, у "Барселони" аналогічна заборгованість становить €1,173 і €488 млн відповідно. 

Але короткострокова заборгованість більше турбує "Барселону". У "Реала" ця цифра составляє €203 млн, а у "Барси" - €730 млн.

При цьому найбільша частина витрат "блаугранас" - фонд заробітної плати, що становить 74% бюджету клубу.

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