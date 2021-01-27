Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів, що в перейменуванні 2015 року Червонозоряного проспекту на проспект Валерія Лобановського максимально допоміг мер Києва Віталій Кличко.

"Треба називати речі своїми іменами - це треба подякувати Віталію Кличко, відгукнувся. Ви знаєте, як це довго все робиться - грошей немає міняти таблички, і школа є його імені. Так легко нам не було ніколи, з проспектом я дуже задоволений, що це сталося, Віталію мій величезний уклін", - заявив Суркіс в інтерв'ю Дмитру Гордону.