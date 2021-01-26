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"Барселона" стоїть на порозі фінансового краху: у клубу понад €1 млрд боргу

Для каталонців все може закінчитися катастрофою.

"Барселона" стоїть на порозі фінансового краху: у клубу понад €1 млрд боргу
"Барселона"
Фото: as.com

"Барселона" опублікувала річний фінансовий звіт, в якому зазначила серйозне погіршення економічного стану клубу, повідомляє видання Goal.

Зокрема, вказується, що борг досяг €1,2 млрд, а також короткостроковий борг у розмірі €730 млн.

При цьому наголошується, що найбільша частина витрат клубу - це фонд заробітної плати, який становить 74% бюджету клубу. Ця ситуація викликає серйозне занепокоєння, що і призвело до переговорів з футболістами про відстрочку зарплати після початку пандемії.

Крім того, приблизно десята частина від загального боргу становить дебіторська заборгованість іншим клубам за трансфери - €126 млн. Так, каталонці все ще повністю не розрахувалися з "Ліверпулем" за Філіпе Коутіньйо і повинні 29 млн, ще 16 млн"блаугранас" повинні "Аяксу" за Френкі де Йонга, 21 млн "Греміо" за Артура, 11 млн "Баварії" за Артуро Відаля, а також 10 млн "Бордо" за Малкома. 

При цьому трьох останніх вже немає в команді. Погасити ці борги клуб зобов'язаний до завершення цього фінансового року - 30 червня.

Також повідомляється, що сезон-2019/20 клуб завершив з чистим збитком в розмірі €488 млн.

Також вказується, що "Барселона" в даний час веде переговори зі своїми кредиторами щодо пролонгації договорів, посилаючись на істотний вплив коронавіруса на клубний бюджет.

Деякі кредитори погодилися з цією відстрочкою, в той час як клуб продовжує переговори з декількома іншими з приводу графіка виплат.

Очікувалося, що повернення уболівальників принесе клубу €56 млн в цій кампанії. Однак, оскільки дати повернення фанатів на "Ноу Камп" не передбачається, схоже, що план не буде реалізований, в результаті чого клуб позбудеться великого потенційного джерела доходів.

На тлі серйозних фінансових проблем клубу в минулому році пішов у відставку попередній президент "Барселони" Жозеп Бартомеу. Вибори нового президента каталонців повинні відбутися 7 березня.

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