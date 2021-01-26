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AstraZeneca спростувала інформацію про низьку ефективність її вакцини у людей похилого віку

Німецькі ЗМІ повідомляли, що ефективність "оксфордської" вакцини у людей старше 65 років становить лише 8%.

AstraZeneca спростувала інформацію про низьку ефективність її вакцини у людей похилого віку
Фото: EPA/UPG

Фармацевтична компанія AstraZeneca назвала "абсолютно неправдивими" повідомлення німецьких газет Handelsblatt і Bild про те, що ефективність розробленої нею вакцини становить у людей старше 65 років лише 8%.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Компанія зазначила, що об'єднаний комітет Великої Британії з вакцинації та імунізації підтримує використання вакцини у людей похилого віку, і сильну імунну відповідь на вакцину був виявлений в аналізі крові цієї групи учасників дослідження.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), як планується, схвалить застосування вакцини AstraZeneca до кінця цього тижня.

Євросоюз відповідно до раніше підписаної угоди повинен отримати 100 млн доз вакцини в першому кварталі цього року. Але є побоювання, що він отримає тільки половину цієї кількості, що пов'язано з виробничими питаннями.

У бесіді з головним виконавчим директором AstraZeneca Паскалем Соріо у понеділок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зажадала від компанії виконання контрактних зобов'язань.

У червні англо-шведська фармацевтична компанія AstraZeneca пообіцяла Європі 400 млн доз потенційної вакцини від COVID-19. У грудні AstraZeneca запевнила - її вакцина повинна бути ефективною проти нового варіанта ковіду.

Вакцина під назвою AZD1222 використовує ослаблену версію аденовірусу, що викликає застуду, котрий був розроблений для кодування білко-шипа, за допомогою якого коронавірус проникає в клітини. Після вакцинації цей білок виробляється в організмі людини, а імунна система починає атакувати коронавірус у разі зараження людини.

23 листопада були оприлюднені попередні результати клінічних випробувань вакцини, які показали її середню ефективність у 70%. При цьому якщо учасникам випробувань двічі з проміжком в один місяць вводили однакову дозу препарату, то його ефективність складала лише 62%. Якщо ж пацієнтам спочатку вводили пів дози вакцини, а через місяць - цілу, то в такому випадку ефективність складала 90%. Тобто 70% - це середній показник.

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