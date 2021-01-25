За добу в Україні виявили 2516 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1166 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 2 516 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано за добу 1 166 осіб. 63 пацієнти померли, одужали 5 783 особи. За добу було здійснено 13 962 тестувань, зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 194 328 осіб, одужало – 953 297. Від ускладнень захворювання померли 21 924 пацієнти. Всього було проведено 6 108 668 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Статистика у регіонах:

м. Київ – 146 випадків;

Вінницька область – 67 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 136 випадків;

Донецька область – 126 випадків;

Житомирська область – 122 випадки;

Закарпатська область – 59 випадків;

Запорізька область – 241 випадок;

Івано-Франківська область – 238 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 41 випадок;

Львівська область – 138 випадків;

Миколаївська область – 123 випадки;

Одеська область – 166 випадків;

Полтавська область – 84 випадки;

Рівненська область – 49 випадків;

Сумська область – 101 випадок;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 51 випадок;

Херсонська область – 90 випадків;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 68 випадків;

Чернівецька область – 160 випадків;

Чернігівська область – 42 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Показник у 2,5 нових хворих за добу фактично є найменшим з вересня, однак слід враховувати, що було зроблено тільки близько 14 000 тестів.

Нагадаємо, від сьогодні, 25 січня, в Україні припиняє дію посилений карантин. Голова МОЗ Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.