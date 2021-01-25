За добу в Україні виявили 2516 нових випадків ковіду, госпіталізовано 1166 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 2 516 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 95 дітей та 87 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано за добу 1 166 осіб. 63 пацієнти померли, одужали 5 783 особи. За добу було здійснено 13 962 тестувань, зокрема методом ПЛР – 10 573, методом ІФА – 3 389.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 194 328 осіб, одужало – 953 297. Від ускладнень захворювання померли 21 924 пацієнти. Всього було проведено 6 108 668 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків за добу зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 146 випадків;
- Вінницька область – 67 випадків;
- Волинська область – 66 випадків;
- Дніпропетровська область – 136 випадків;
- Донецька область – 126 випадків;
- Житомирська область – 122 випадки;
- Закарпатська область – 59 випадків;
- Запорізька область – 241 випадок;
- Івано-Франківська область – 238 випадків;
- Київська область – 102 випадки;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 41 випадок;
- Львівська область – 138 випадків;
- Миколаївська область – 123 випадки;
- Одеська область – 166 випадків;
- Полтавська область – 84 випадки;
- Рівненська область – 49 випадків;
- Сумська область – 101 випадок;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 51 випадок;
- Херсонська область – 90 випадків;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 68 випадків;
- Чернівецька область – 160 випадків;
- Чернігівська область – 42 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Показник у 2,5 нових хворих за добу фактично є найменшим з вересня, однак слід враховувати, що було зроблено тільки близько 14 000 тестів.
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Нагадаємо, від сьогодні, 25 січня, в Україні припиняє дію посилений карантин. Голова МОЗ Максим Степанов вважає, що жорсткий карантин дозволив стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу та розвантажити українську медичну систему.