У Києві виявили ще 375 хворих на коронавірус, одужали 1 639 осіб

За минулу добу у Києві лабораторно підтверджено 375 нових випадків коронавірусної хвороби, водночас одужали 1 639 людей. 9 пацієнтів померли.

"Усього коронавірус подолали 60 152 мешканці Києва", - повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявлено в Дніпровському (68), Дарницькому (62) та Святошинському (52) районах.

Серед захворілих 210 жінок віком від 18 до 85 років, 154 чоловіки віком від 23 до 87 років, 4 дівчинки від 6 місяців до 13 років та 7 хлопчиків від 5 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 6 медиків. До лікарень госпіталізовані 42 пацієнти.

Загалом за період пандемії в столиці підтверджено 126 639 випадків COVID-19. Від ускладнень хвороби померли 2 292 киян.

Як повідомляли, за минулу добу в Україні виявили 2 779 нових випадків ковіду, 12 538 людей одужали. Зафіксовано 133 пов’язаних з ускладненнями коронавірусної хвороби смертей.

У світі станом на ранок 26 січня зафіксовано більш як 100,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19 і понад 2,1 млн пов’язаних із коронавірусом смертей.