МОЗ збирається повернути адаптивний карантин з різними обмеженнями

Міністерство охорони здоров'я збирається повернути адаптивний карантин із зонуванням населених пунктів залежно від ситуації з поширенням коронавірусу. Поки що для всієї країни діють обмеження "помаранчевої" зони.

Протягом тижня МОЗ буде аналізувати епідситуацію в регіонах, після чого ухвалюватимуть рішення щодо адаптивного карантину, повідомив на брифінгу голова МОЗ Максим Степанов.

Він додав, що за минулий тиждень в Україні виявили 30 612 інфікованих і це майже на 14 000 менше, ніж попереднього тижня.

Минулого тижня у Київській школі економіки зазначили, що згідно з їх аналізом, зниження офіційної статистики нових випадків поки що не може однозначно вказувати на те, що українці стали менше хворіти на COVID-19.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 25 січня діяв локдаун. Відсьогодні країна повернулася до карантину, що відповідає обмеженням "помаранчевої" зони. Дізнатися про те, що він передбачає, можна за посиланням.

Адаптивний карантин в Україні було впроваджено ще у травні, а діяв він по середину листопада. Під час цього карантину всі регіони були поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" та "червону" зони. Щотижня урядова та регіональна комісії робили перерозподіл за зонами залежно від ситуації з захворюваністю.

"Зелена" зона передбачала перебування в громадських будівлях у масках або респіраторах; проведення масових заходів за умови не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; роботу кінотеатрів із заповненістю на 50%, перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Для "жовтої" зони (+ обмеження "зеленої") заборонялося відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

У "помаранчевій" зоні (+ обмеження "жовтої") заборонялася діяльність засобів розміщення (хостели, туристичні бази і т.д.), крім готелів; діяльність розважальних закладів і ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях.

У "червоній" зоні заборонялася робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.

У листопаді Кабмін вирішив відмовитися від цього та ввів карантин вихідного дня, коли фактичний локдаун був тільки протягом суботи і неділі, а в будні дні по всій країні були обмеження "помаранчевої" зони.