Каталонці другий сезон поспіль ризикують залишитися без трофеїв.

На Estadio Olímpico de la Cartuja в Севільї пройшов фінальний матч за Суперкубок Іспанії, в якому зустрілися "Атлетік" і "Барселона".

Клуб з Більбао здобув перемогу - 3:2 і в третій раз у своїй історії став володарем Суперкубка Іспанії.

Баски за чотири дні "зняли скальп" з двох іспанських грандів - нагадаємо, в півфіналі підопічні Марселіно Гарсії обіграли "Реал" - 2:1.

По початку фінальний матч протікав неспішно, але в ендшпілі першого тайму команди раптово вибухнули і обмінялися забитими м'ячами. На 40-й хвилині Ліонель Мессі і Жорді Альба організували гольову атаку, яку завершив точним ударом Антуан Грізманн - 0:1.

А через 2-е хвилини Оскар Де Маркос з передачі Іньякі Вільямса відновив рівновагу в рахунку - 1:1.

У другому таймі команди заграли по динамічніше. Здавалося, гол Антуана Грізманна на 77-й хвилині дозволить "Барсі" завоювати перший за два сезони трофей - 1:2. Однак Асьер Вільялібре, який вийшов на заміну, перевів гру в додатковий час - йшла остання хвилина основного часу матчу - 2:2.

А вже в дебюті першого екстратайму Іньякі Вільямс шикарним ударом у дальню дев'ятку вперше в матчі вивів басків вперед - 3:2.

У залишку часу футболісти "Атлетіка" відбивалися як могли, часом переходячи норми пристойності - діяли дуже грубо, потягували час і провокували суперників.

На одну з таких провокацій "повівся" капітан каталонців Мессі, за що отримав від рефері пряму червону картку.

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі

Так для Лео завершився його можливо останній матч за Суперкубок Іспанії.