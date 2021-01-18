Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Біля берегів Туреччини затонуло судно з українцями, є загиблі (оновлено)
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Музичний продюсер Філ Спектор, засуджений за вбивство, помер від коронавірусу
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Навального затримали після повернення з Німеччини (Оновлено)
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Під Києвом сталася аварія з гелікоптером
Шредер визнав окупацію Криму порушенням міжнародного права
Шредер визнав окупацію Криму порушенням міжнародного права
У Маріуполі поліцейський застрелив чоловіка під час затримання
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн
У США відреагували на затримання Навального
У США відреагували на затримання Навального
ГоловнаСпорт

"Барселона" з вилученням Мессі програла матч за суперкубок Іспанії

Каталонці другий сезон поспіль ризикують залишитися без трофеїв.

"Барселона" з вилученням Мессі програла матч за суперкубок Іспанії
"Атлетік"
Фото: EPA/UPG

На Estadio Olímpico de la Cartuja в Севільї пройшов фінальний матч за Суперкубок Іспанії, в якому зустрілися "Атлетік" і "Барселона".

Клуб з Більбао здобув перемогу - 3:2 і в третій раз у своїй історії став володарем Суперкубка Іспанії.

Баски за чотири дні "зняли скальп" з двох іспанських грандів - нагадаємо, в півфіналі підопічні Марселіно Гарсії обіграли "Реал" - 2:1.

По початку фінальний матч протікав неспішно, але в ендшпілі першого тайму команди раптово вибухнули і обмінялися забитими м'ячами. На 40-й хвилині Ліонель Мессі і Жорді Альба організували гольову атаку, яку завершив точним ударом Антуан Грізманн - 0:1.

А через 2-е хвилини Оскар Де Маркос з передачі Іньякі Вільямса відновив рівновагу в рахунку - 1:1.

У другому таймі команди заграли по динамічніше. Здавалося, гол Антуана Грізманна на 77-й хвилині дозволить "Барсі" завоювати перший за два сезони трофей - 1:2. Однак Асьер Вільялібре, який вийшов на заміну, перевів гру в додатковий час - йшла остання хвилина основного часу матчу - 2:2.

А вже в дебюті першого екстратайму Іньякі Вільямс шикарним ударом у дальню дев'ятку вперше в матчі вивів басків вперед - 3:2.

У залишку часу футболісти "Атлетіка" відбивалися як могли, часом переходячи норми пристойності - діяли дуже грубо, потягували час і провокували суперників.

На одну з таких провокацій "повівся" капітан каталонців Мессі, за що отримав від рефері пряму червону картку.

Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG
Ліонель Мессі

Так для Лео завершився його можливо останній матч за Суперкубок Іспанії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також