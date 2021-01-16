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IFFHS включила Шевченка в топ-20 кращих тренерів збірних десятиліття

Статистика не помиляється.

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих тренерів збірних за останнє десятиліття.

Йоахим Льов
Фото: iffhs.de
Йоахим Льов

Перше місце в топ-20 зайняв наставник не блискучої останнім часом збірної Німеччини Йоахим Льов, який набрав 155 очок.

Відразу за Льовом розташувався наставник чинних чемпіонів світу - французів Дідьє Дешам (101 бал). Третя позиція у наставника команди Бразилії Титі (81).

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко набрав 24 очки і розташувався на 17-му рядку.

Кращі тренери збірних десятиліття за версією IFFHS:

  1. Йоахим Льов (Німеччина) - 155
  2. Дідьє Дешам (Франція) - 101
  3. Титі (Бразилія) - 81
  4. Оскар Табарес (Уругвай) - 74
  5. Фернанду Сантуш (Португалія) - 73
  6. Вісенте дель Боске (Іспанія) - 72
  7. Роберто Мартінес (Бельгія) - 70
  8. Хосе Пекерман (Колумбія) - 55
  9. Марк Вільмотс (Кот-д'Івуар) і Гарет Саутгейт (Англії) - 43

...

  • 17. Андрій Шевченко (Україна) - 24.

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. Наставник вивів команду в елітний дивізіон Ліги націй і в фінальний турнір Євро-2020.

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