IFFHS включила Шевченка в топ-20 кращих тренерів збірних десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих тренерів збірних за останнє десятиліття.

Фото: iffhs.de Йоахим Льов

Перше місце в топ-20 зайняв наставник не блискучої останнім часом збірної Німеччини Йоахим Льов, який набрав 155 очок.

Відразу за Льовом розташувався наставник чинних чемпіонів світу - французів Дідьє Дешам (101 бал). Третя позиція у наставника команди Бразилії Титі (81).

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко набрав 24 очки і розташувався на 17-му рядку.

Кращі тренери збірних десятиліття за версією IFFHS:

Йоахим Льов (Німеччина) - 155 Дідьє Дешам (Франція) - 101 Титі (Бразилія) - 81 Оскар Табарес (Уругвай) - 74 Фернанду Сантуш (Португалія) - 73 Вісенте дель Боске (Іспанія) - 72 Роберто Мартінес (Бельгія) - 70 Хосе Пекерман (Колумбія) - 55 Марк Вільмотс (Кот-д'Івуар) і Гарет Саутгейт (Англії) - 43

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17. Андрій Шевченко (Україна) - 24.

Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. Наставник вивів команду в елітний дивізіон Ліги націй і в фінальний турнір Євро-2020.