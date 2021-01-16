IFFHS включила Шевченка в топ-20 кращих тренерів збірних десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала рейтинг кращих тренерів збірних за останнє десятиліття.
Перше місце в топ-20 зайняв наставник не блискучої останнім часом збірної Німеччини Йоахим Льов, який набрав 155 очок.
Відразу за Льовом розташувався наставник чинних чемпіонів світу - французів Дідьє Дешам (101 бал). Третя позиція у наставника команди Бразилії Титі (81).
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко набрав 24 очки і розташувався на 17-му рядку.
Кращі тренери збірних десятиліття за версією IFFHS:
- Йоахим Льов (Німеччина) - 155
- Дідьє Дешам (Франція) - 101
- Титі (Бразилія) - 81
- Оскар Табарес (Уругвай) - 74
- Фернанду Сантуш (Португалія) - 73
- Вісенте дель Боске (Іспанія) - 72
- Роберто Мартінес (Бельгія) - 70
- Хосе Пекерман (Колумбія) - 55
- Марк Вільмотс (Кот-д'Івуар) і Гарет Саутгейт (Англії) - 43
...
- 17. Андрій Шевченко (Україна) - 24.
Нагадаємо, що Шевченко очолив збірну України влітку 2016 року. Наставник вивів команду в елітний дивізіон Ліги націй і в фінальний турнір Євро-2020.