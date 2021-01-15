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Французький мотогонщик помер від отриманих на етапі "Дакара" травм

Чергова жертва "Дакару".

П'єр Шерпен
Фото: facebook.com/CHTI-au-DAKAR-2021
П'єр Шерпен

Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер від травм, отриманих на етапі ралі-марафону "Дакар"-2021, повідомила команда Шерпена Heros des Belles-Motos у Facebook.

Шерпен потрапив в аварію під час 7-го етапу "Дакару". Він отримав серйозну травму голови після падіння.

Гонщика негайно доставили в лікарню, де його терміново прооперували в нейрохірургічному відділенні, з тих пір він перебував у штучній комі. Стан француза залишався стабільним протягом останніх днів.

Пізніше Шерпена доставили по повітрю з Сакакі в лікарню Джидди, звідки його збиралися транспортувати в госпіталь Лілля.

52-річний гонщик брав участь у "Дакарі" учетверте.

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