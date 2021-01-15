Французький мотогонщик помер від отриманих на етапі "Дакара" травм

Фото: facebook.com/CHTI-au-DAKAR-2021 П'єр Шерпен

Французький мотогонщик П'єр Шерпен помер від травм, отриманих на етапі ралі-марафону "Дакар"-2021, повідомила команда Шерпена Heros des Belles-Motos у Facebook.

Шерпен потрапив в аварію під час 7-го етапу "Дакару". Він отримав серйозну травму голови після падіння.

Гонщика негайно доставили в лікарню, де його терміново прооперували в нейрохірургічному відділенні, з тих пір він перебував у штучній комі. Стан француза залишався стабільним протягом останніх днів.

Пізніше Шерпена доставили по повітрю з Сакакі в лікарню Джидди, звідки його збиралися транспортувати в госпіталь Лілля.

PIERRE CHERPIN PASSED AWAY



During his transfer by medical plane, Pierre Cherpin died on Jan 14th from injuries caused by his fall during the 7th stage.



The Dakar caravan would like to extend its sincere condolences to his family, relatives & friends.https://t.co/ccJ4ctOU9D pic.twitter.com/zxQ9o49ENG — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2021

52-річний гонщик брав участь у "Дакарі" учетверте.