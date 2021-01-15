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55-річний Петерансель учотирнадцяте виграв ралі-марафон "Дакар"

Аль-Аттія і Сайнс-старший склали гідну конкуренцію Стефану.

55-річний Петерансель учотирнадцяте виграв ралі-марафон "Дакар"
Стефан Петерансель
Фото: Twitter

Французький гонщик Стефан Петерансель на "міні" виграв залік позашляховиків на ралі-марафоні "Дакар"-2021, повідомляє "Спорт-Экспресс".

На останній ділянці завдовжки 200 км перемогу здобув іспанець Карлос Сайнс-старший, показавши результат 2 години 17 хвилин і 33 секунди. Другим став катарець Насер Аль-Аттія, третє місце зайняв Петерансель.

Загальний час Петеранселя склав 44 години 27 хвилин і 11 секунд, на другому місці залишився Аль-Аттія, на третьому - Сайнс.

55-річний Петерансель виграв "Дакар" учотирнадцяте в кар'єрі.

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