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YouTube заблокував офіційний канал клубу Російської прем'єр-ліги через санкції США

Канал "Ахмата" потрапив під заборону.

YouTube заблокував офіційний канал клубу Російської прем'єр-ліги через санкції США
Фото: EPA/UPG

YouTube заблокував офіційний канал футбольного клубу "Ахмат" через санкції, введені Міністерством фінансів США, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Повідомляли, що обмеження ввели проти президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, якого внесли до "чорного списку" США. Санкції торкнулися його активів і організацій, які з ним пов'язані. До них потрапив і клуб "Ахмат".

Влада США звинувачує Кадирова в причетності до вбивства російського політика Бориса Нємцова і порушенні прав людини.

Уся власність чеченського глави на території дії законів США буде заблокована і вилучена.

Після 19 турів Російської прем'єр-ліги "Ахмат" займає 10 місце в турнірній таблиці.

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