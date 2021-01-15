YouTube заблокував офіційний канал клубу Російської прем'єр-ліги через санкції США

YouTube заблокував офіційний канал футбольного клубу "Ахмат" через санкції, введені Міністерством фінансів США, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Повідомляли, що обмеження ввели проти президента Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, якого внесли до "чорного списку" США. Санкції торкнулися його активів і організацій, які з ним пов'язані. До них потрапив і клуб "Ахмат".

Влада США звинувачує Кадирова в причетності до вбивства російського політика Бориса Нємцова і порушенні прав людини.

Уся власність чеченського глави на території дії законів США буде заблокована і вилучена.

Після 19 турів Російської прем'єр-ліги "Ахмат" займає 10 місце в турнірній таблиці.