Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
Трамп відмовився платити своєму адвокату Джуліані, – Washington Post
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Дважды импичнутый. Как Трамп вляпался в историю
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Україна в лютому отримає вакцину від ковіду, це може бути Pfizer, – Віктор Ляшко
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Кабмін підготував постанову про нову ціну на газ (документ)
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Виходець з України став мільярдером в США
Виходець з України став мільярдером в США
Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
Ймовірного автора "плівок Єрмака" відправили під суд разом з колишнім нардепом (оновлено)
ГоловнаСпорт

Гравець "МанЮнайтед" став першим в історії АПЛ, хто виграв нагороду найкращому гравцеві місяця 4 рази за календарний рік

Бруну Фернандеш не перестає дивувати.

Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнали найкращим гравцем грудня в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

26-річний португалець став першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося виграти цей приз чотири рази протягом календарного року, він перевершив Гаррі Кейна (2017) і Ешлі Янга (2008), які зробили це тричі.

Раніше Бруну визнавали найкращим у його дебютному місяці в Англії - лютому, а також у червні і листопаді.

Минулого місяця Фернандеш забив 3 голи і віддав 4 ассисти в шести матчах чемпіонату Англії.

Усього в нинішньому сезоні лідер МЮ забив 15 голів і зробив 9 результативних передач у 26 матчах у всіх турнірах.

Після 17 турів "червоні дияволи" очолюють турнірну таблицю, на 3 очки випереджаючи найближчих переслідувачів - чемпіона Англії "Ліверпуль", з яким підопічні Уле-Гуннара Сольск'яера зіграють уже в неділю, 17 січня, на "Енфілді".

Додамо, що найкращим тренером АПЛ в грудні був визнаний наставник "Астон Вілли" Дін Сміт.

Команда провела 5 матчів, в яких здобула 3 перемоги. Ще двічі бірімнгемці зіграли внічию. У чотирьох зустрічах гравці "Вілли" залишили свої ворота "сухими".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також