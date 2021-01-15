Гравець "МанЮнайтед" став першим в історії АПЛ, хто виграв нагороду найкращому гравцеві місяця 4 рази за календарний рік

Півзахисника "Манчестера Юнайтед" Бруну Фернандеша визнали найкращим гравцем грудня в Англійській прем'єр-лізі, повідомляє офіційний сайт АПЛ. 4 - Bruno Fernandes has become the first player in Premier League history to win the Player of the Month award on four occasions in the same calendar year, surpassing that of Harry Kane (2017) and Ashley Young (2008) who did so on three occasions. Storm. pic.twitter.com/xyJ0ecLTzX — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2021

26-річний португалець став першим гравцем в історії АПЛ, якому вдалося виграти цей приз чотири рази протягом календарного року, він перевершив Гаррі Кейна (2017) і Ешлі Янга (2008), які зробили це тричі.

Раніше Бруну визнавали найкращим у його дебютному місяці в Англії - лютому, а також у червні і листопаді.

Минулого місяця Фернандеш забив 3 голи і віддав 4 ассисти в шести матчах чемпіонату Англії.

Усього в нинішньому сезоні лідер МЮ забив 15 голів і зробив 9 результативних передач у 26 матчах у всіх турнірах.

Після 17 турів "червоні дияволи" очолюють турнірну таблицю, на 3 очки випереджаючи найближчих переслідувачів - чемпіона Англії "Ліверпуль", з яким підопічні Уле-Гуннара Сольск'яера зіграють уже в неділю, 17 січня, на "Енфілді".

Додамо, що найкращим тренером АПЛ в грудні був визнаний наставник "Астон Вілли" Дін Сміт.

Congratulations to @AVFCOfficial boss Dean Smith 🥳



Your @BarclaysFooty Manager of the Month award winner for December 👏#PLAwards pic.twitter.com/shwjXFReg1 — Premier League (@premierleague) January 15, 2021

Команда провела 5 матчів, в яких здобула 3 перемоги. Ще двічі бірімнгемці зіграли внічию. У чотирьох зустрічах гравці "Вілли" залишили свої ворота "сухими".