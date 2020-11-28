Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Ексголову "Нафтогазу" Бакая засудили "за особливо велике шахрайство"
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
Встановлено офіційну причину смерті Марадони
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
У Польщі поранили двох українських студентів, вони у тяжкому стані(оновлено)
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Данілов заявив, що РНБО готує нове рішення щодо ситуації на Донбасі
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
ГоловнаСпорт

М'яч гравця "Манчестера Юнайтед" визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів

Постріл Бруну Фернандеш виявився точним.

М'яч гравця "Манчестера Юнайтед" визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів
Бруно Фернандеш
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

У 4-му турі Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" взяв реванш за поразку в Стамбулі у "Істанбул ББ" - 4:1.

Дублем відзначився півзахисник Бруну Фернандеш. 

Перший з двох голів гравця "червоних дияволів" в ворота турецького клубу визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє Twitter турніру.

У голосуванні за кращий гол тижні Фернандеш випередив Джейдона Санчо з дортмундської "Боруссії", Райана Гравенберча з "Аякса" і Івана Ракитича з "Севільї".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також