У 4-му турі Ліги чемпіонів "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" взяв реванш за поразку в Стамбулі у "Істанбул ББ" - 4:1.

Дублем відзначився півзахисник Бруну Фернандеш.

Перший з двох голів гравця "червоних дияволів" в ворота турецького клубу визнаний кращим голом тижня в Лізі чемпіонів, повідомляє Twitter турніру.

У голосуванні за кращий гол тижні Фернандеш випередив Джейдона Санчо з дортмундської "Боруссії", Райана Гравенберча з "Аякса" і Івана Ракитича з "Севільї".