Збірна України завоювала "золото" і "бронзу" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Києві

Фото: facebook.com/team.ukraine.rg

На 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходить в Києві, були розіграні перші комплекти нагород.

Збірна України завоювала "золото" в командній першості (сума балів за індивідуальні виступи юніорок та групові вправи серед дорослих) і "бронзу" в груповому багатоборстві (сума балів за групові виступи з м'ячами, обручами і булавами).

Командна першість:

Україна - 237,150 Ізраїль - 236,900 Азербайджан - 226,175

Групове багатоборстві:

Ізраїль - 67,575 Азербайджан - 66,300 УКРАЇНА - 63,700

Чемпіонат Європи триватиме до 29 листопада.