Збірна України завоювала "золото" і "бронзу" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Києві

На 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходить в Києві, були розіграні перші комплекти нагород.
Збірна України завоювала "золото" в командній першості (сума балів за індивідуальні виступи юніорок та групові вправи серед дорослих) і "бронзу" в груповому багатоборстві (сума балів за групові виступи з м'ячами, обручами і булавами).
Командна першість:
- Україна - 237,150
- Ізраїль - 236,900
- Азербайджан - 226,175
Групове багатоборстві:
- Ізраїль - 67,575
- Азербайджан - 66,300
- УКРАЇНА - 63,700
Чемпіонат Європи триватиме до 29 листопада.