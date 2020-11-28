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Збірна України завоювала "золото" і "бронзу" на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики в Києві

Наші дівчата вдало стартували.

Фото: facebook.com/team.ukraine.rg

На 36-му чемпіонаті Європи з художньої гімнастики, який проходить в Києві, були розіграні перші комплекти нагород.

Збірна України завоювала "золото" в командній першості (сума балів за індивідуальні виступи юніорок та групові вправи серед дорослих) і "бронзу" в груповому багатоборстві (сума балів за групові виступи з м'ячами, обручами і булавами).

Командна першість:

  1. Україна - 237,150
  2. Ізраїль - 236,900
  3. Азербайджан - 226,175

Групове багатоборстві:

  1. Ізраїль - 67,575
  2. Азербайджан - 66,300
  3. УКРАЇНА - 63,700

Чемпіонат Європи триватиме до 29 листопада.

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