Українські біатлоністки фінішували відразу за норвежками в естафеті на етапі Кубка світу

На етапі Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася класична жіноча естафета.
Гонка пройшла не без сенсацій і завершилася перемогою французького квартету.
На другій позиції фінішувала збірна Білорусі.
"Бронза" - у лідера поточного сезону в даній дисципліні команди Швеції.
Одні з фаворитів гонки збірна Норвегії змогла завершити дистанцію лише на 7-му місці, на кілька секунд випередивши українську команду за яку бігли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна..
Завтра двома масстартами шостий етап КС закриє свою програму.
Результати гонки:
- Німеччина (0+5) 1:14:31,5
- Білорусь (0+9) +17,4
- Швеція (0+5) +35,7
- Росія (1+7) +42,5
- Франція (2+10) +1:48,2
- Чехія (1+9) +2:01,4
...
- 8. Україна (2+6) +2:52,9