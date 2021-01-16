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Українські біатлоністки фінішували відразу за норвежками в естафеті на етапі Кубка світу

На жаль, скандинавки фінішували лише сьомими.

Українські біатлоністки фінішували відразу за норвежками в естафеті на етапі Кубка світу
Фото: EPA/UPG

На етапі Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася класична жіноча естафета.

Гонка пройшла не без сенсацій і завершилася перемогою французького квартету.

На другій позиції фінішувала збірна Білорусі.

"Бронза" - у лідера поточного сезону в даній дисципліні команди Швеції.

Одні з фаворитів гонки збірна Норвегії змогла завершити дистанцію лише на 7-му місці, на кілька секунд випередивши українську команду за яку бігли Дар'я Блашко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна..

Завтра двома масстартами шостий етап КС закриє свою програму.

Результати гонки:

  1. Німеччина (0+5) 1:14:31,5
  2. Білорусь (0+9) +17,4
  3. Швеція (0+5) +35,7
  4. Росія (1+7) +42,5
  5. Франція (2+10) +1:48,2
  6. Чехія (1+9) +2:01,4

...

  • 8. Україна (2+6) +2:52,9
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