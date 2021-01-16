Українська Прем'єр-ліга - 11-а в Європі за вартістю футболістів

Українська Прем'єр-ліга посіла 11-е місце в рейтингу європейських ліг за вартістю футболістів, повідомляє пресслужба УПЛ.

Загальна вартість гравців, які виступають за 14 клубів Favbet Ліги склала 398,75 млн євро. При цьому відсоток легіонерів в УПЛ виявився найменшим серед лідерів рейтингу - 22,9%.

Лідерство в рейтингу прогнозовано утримує Англійська Прем'єр-ліга - 8,87 млрд євро, в якій грає найбільша кількість легіонерів - 62,7%.

На другому місці за вартістю опинилася італійська Серія А (5,09 млрд євро), на третьому - іспанська Ла Ліги (4,89 млрд євро). "Лише" 350 млн поступається Прімері Бундесліга.