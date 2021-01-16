Легкоатлет з Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занг побив світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.

Сьогодні на змаганнях у французькому Обьері 27-річний атлет показав результат 18,07 метра, що на 15 сантиметрів перевищує попереднє світове досягнення, яке було встановлено в березні 2011 року в Парижі французом Тедді Тамго.

Додамо, що абсолютний рекорд належить британцеві Джонатану Едвардсу. У 1995 році на змаганнях в Гетеборзі (Швеція) він "улетів" на 18,29 метра.