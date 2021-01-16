Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Борьба муравьёв. Как «слуги» бросили тень на ПАСЕ
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
Радник Байдена виступив за призупинку санкцій проти "Північного потоку-2"
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
У Житомирі учасники акції проти підвищення тарифів увірвалися до облради (оновлено)
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
​США внесли в "чорний список" китайського інвестора "Мотор Січі"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Віктор Ляшко: "Ми не тому вводимо обмеження, що вірус шкарпетками передається. Ці обмеження – прохання бізнесу"
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
Закуповувати вакцини від коронавірусу для України буде міжнародна організація, а не державне підприємство (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
Тимошенко пропонує продавати людям газ за ціною його закачування у сховища
ГоловнаСпорт

Побито світовий рекорд у потрійному стрибку

Попереднє досягнення простояло 9 років.

Побито світовий рекорд у потрійному стрибку
Юг Фабріс Занг
Фото: Twitter

Легкоатлет з Буркіна-Фасо Юг Фабріс Занг побив світовий рекорд у потрійному стрибку в приміщенні.

Сьогодні на змаганнях у французькому Обьері 27-річний атлет показав результат 18,07 метра, що на 15 сантиметрів перевищує попереднє світове досягнення, яке було встановлено в березні 2011 року в Парижі французом Тедді Тамго.

Додамо, що абсолютний рекорд належить британцеві Джонатану Едвардсу. У 1995 році на змаганнях в Гетеборзі (Швеція) він "улетів" на 18,29 метра.

Нагадаємо, в лютому минулого року легкоатлетка з Венесуели Юлімар Рохас стала новою рекордсменкою в потрійному стрибку в закритих приміщеннях.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також