Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаСпорт

Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений з Мінська у Каїр

Раніше у Білорусі відібрали чемпіонат світу з хокею.

Фото: uipmworld.org

Каїр прийме чемпіонат світу-2021 з сучасного п'ятиборства замість Мінська, повідомляє пресслужба Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Раніше Виконавча рада UIPM проголосувала за перенесення з Мінська чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства через нестабільну ситуацію в Білорусі.

При цьому в комюніке було зазначено, що конкретне місце проведення буде оголошено в найближчі дні.

Сьогодні UIPM назвав нове місце проведення турніру. Світова першість пройде в Каїрі з 7 по 13 червня.

У 2017 році Каїр вже приймав ЧС з сучасного п'ятиборства. Крім цього, в місті регулярно проходять етапи Кубка світу.

Білоруська федерація сучасного п'ятиборства назвала рішення про перенесення світової першості з Мінська політизованим і "що йде врозріз з принципами олімпізму".

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу з хокею-2021 з Мінська.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також