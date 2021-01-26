Чемпіонат світу з сучасного п'ятиборства перенесений з Мінська у Каїр

Раніше у Білорусі відібрали чемпіонат світу з хокею.

Фото: uipmworld.org

Каїр прийме чемпіонат світу-2021 з сучасного п'ятиборства замість Мінська, повідомляє пресслужба Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

Раніше Виконавча рада UIPM проголосувала за перенесення з Мінська чемпіонату світу з сучасного п'ятиборства через нестабільну ситуацію в Білорусі.

При цьому в комюніке було зазначено, що конкретне місце проведення буде оголошено в найближчі дні.

Сьогодні UIPM назвав нове місце проведення турніру. Світова першість пройде в Каїрі з 7 по 13 червня.

У 2017 році Каїр вже приймав ЧС з сучасного п'ятиборства. Крім цього, в місті регулярно проходять етапи Кубка світу.

Білоруська федерація сучасного п'ятиборства назвала рішення про перенесення світової першості з Мінська політизованим і "що йде врозріз з принципами олімпізму".

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення перенести чемпіонат світу з хокею-2021 з Мінська.