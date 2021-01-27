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В Києві за добу виявили 437 хворих на ковід, 16 пацієнтів померли

Найбільше випадків захворювання - у Дарницькому районі, Деснянському та Святошинському.

В Києві за добу виявили 437 хворих на ковід, 16 пацієнтів померли
Фото: facebook/Кличко - мер

У Києві за минулу добу виявили 437 нових випадків коронавірусу. 16 хворих померли.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

"У Києві за минулу добу виявили 437 хворих на коронавірус. Померли 16 людей. Усього за період пандемії в столиці 2308 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 127 076", - сказав мер.

Захворіли 254 жінки віком від 19 до 93 років і дві дівчинки одного та двох років, а також 161 чоловік віком від 20 до 99 років і дев’ятеро хлопчиків від одного місяця до 15 років. Захворіли, зокрема, і 18 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 74, Деснянському – 65, Святошинському районі – 64 випадки.

Фото: kyivcity.gov.ua

Госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів. Одужала за добу в Києві 2201 людина. Усього коронавірус подолали 62 353 мешканці столиці.

"У стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1099 хворих на коронавірус. Із них чотири дитини. 734 пацієнти – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 870 людей. Під апаратами ШВЛ – 23 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 27%", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували 3 776 нових випадків ковіду, одужали - 14 250 осіб.

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