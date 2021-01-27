​КМДА і Stolitsa Group підпишуть меморандум про добудову житлових комплексів "Аркади"

Київська міська державна адміністрація і забудовник Stolitsa Group планують до 5 лютого підписати меморандум про добудову житлових комплексів "Аркади".

Про це повідомила пресслужба МВС, яке також буде одним з підписантів меморандуму.

"Маємо позитивну новину, яка стосується групи вкладників банку «Аркада». Разом із забудовником-компанією «Столиця» та КМДА до 5 лютого планується підписати меморандум, за яким розпочнеться велика робота – добудувати більше 11 тисяч квартир", - повідомив заступник міністра Антон Геращенко.

Всього меморандум матиме 12 підписантів: МВС, СБУ, НБУ, Фонд гарантування вкладів, КМДА, модератор Владислава Молчанова, ТОВ "Столиця груп", ГО "Об'єднання інвесторів ЖК «Еврика», «Патріотика», та «Патріотика на озерах»", нардеп Дмитро Ісаєнко, ТОВ "Фінансова компанія «Гарант Капітал»", ТОВ "Домобудівельна компанія Фундамент", "ДТЕК Київські електромережі".

Першим кроком після підписання меморандуму стане фінансово-економічний та юридичний аудит роботи групи компаній "Аркада", які були задіяні в будівництві житлових комплексів "Патріотика", "Еврика" та "Патріотика на озерах".

Також буде проведено технічний аудит по кожному з 39 недобудованих будинків.

Забудовник Stolitsa Group повинен буде розробити графік добудових цих будинків. Компанія гарантуватиме добудову "Патріотики" та "Еврики" без погіршення умов та суттєвої зміни цих комплексів, тоді як концепція "Патріотики на озерах" може бути змінена на власний розсуд. На прилеглих територіях цього скандального житлового комплексу має з'явитися "сучасний Екопарк".

Нагадаємо, що група компаній банку "Аркада" була великим забудовником, здавши з 2010 року майже 50 будинків у восьми житлових комплексах у Києві й Полтаві та котеджне містечко на Київщині.

Фатальним для неї став проєкт ЖК "Патріотика на озерах". Це мав бути величезний масив на південному сході Києва, біля озер Небреж і Тягле. На площі 170 га планувалося побудувати 43 будинки на 24-27 поверхів. Проти планів забудовника виступили місцеві мешканці, які хотіли облаштувати на озерах ландшафтний "Екопарк Осокорки". Конфлікт супроводжували сутички з постраждалими і навіть стрілянина. Під тиском громадськості Київрада розірвала договір оренди землі під забудову, але в лютому 2020 року тривалий судовий розгляд закінчився проміжною перемогою банку. Верховний Суд відновив дію дозволу на будівництво і відправив справу на повторний перегляд.

Готувався скоригований проєкт зі зменшенням житлової забудови вдвічі – до 25 будинків. Планувалося побудувати три школи, три дитсадки, два стадіони, центр медичного обслуговування.

Але на початку 2019 року Національний банк на два роки заборонив "Аркаді" залучати кошти від фізосіб. Своє рішення НБУ мотивував тим, що бізнес-модель банку не здатна генерувати достатньо доходів, щоб своєчасно виконувати зобов'язання перед вкладниками.

Після цього влітку 2019 року зупинилися будівельні роботи на "Патріотиці на озерах", а згодом і на інших майданчиках банку (ЖК "Патріотика" і "Еврика").

Восени 2020 року банк "Аркада" збанкрутував, і будівництво остаточно зависло.