НБУ зобов'язав банки друкувати договори великим шрифтом і вказувати всі умови фінпослуг

Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, депозит, а також - про відкриття та ведення поточного рахунку.

Національний банк встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також - про відкриття та ведення поточного рахунку.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги. У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо. У договорі споживчого кредиту – перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо.

Текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Також вимоги забороняють банкам включати до договорів норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Банкам заборонено змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані послуги тощо.

Зазначається, що нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Водночас, публічна частина договору приєднання не може протирічити індивідуальній.

Тепер банки мають до 27 квітня 2021 року привести свою роботу у відповідність до цих вимог.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав банки завантажити банкомати і вчасно повертати депозити.