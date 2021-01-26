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Кабмін підвищив мінімальну вартість ігристих вин до 109 гривень

Ціни на горілку та інший алкоголь не міняли.

Кабмін підвищив мінімальну вартість ігристих вин до 109 гривень
Фото: EPA/UPG

Кабінет міністрів 13 січня прийняв постанову про підвищення мінімальної вартості ігристих вин. Вона набула чинності у вівторок, 26 січня, повідомила пресслужба Державної податкової служби.

Якщо раніше ігристі вина у скляній тарі місткістю 0,7 л та 0,75 л не могли коштувати менше 89 гривень, то тепер встановлена мінімальна роздрібна ціна становить 109 гривень.

Мінімальні ціни на інші види алкогольних напоїв залишилися незмінними.

Пресслужба Мінекономрозвитку пояснювала це рішення тим, що на ринку відбувалась маніпуляція назвами продукції і цінами.

Імпортований напій на основі вина продавався за ціною як ігристе вино, маючи нижчу якість. В такій ситуації українські виробники якісних ігристих вин були в неконкурентній ситуації, а споживачі, введені в оману, купували неякісний імпортований напій замість справжнього ігристого вина.

"Національні виробники втратили 40% ринку ігристих вин, у зв'язку з чим була загроза закриттю українських виноробних заводів. Збільшення ж виробництва дасть можливість українським підприємствам відновити роботу, зберегти наявні та створити нові робочі місця, що призведе до наповнення бюджету та соціальної стабільності", - пояснював міністр Ігор Петрашко.

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