Реєстрація на маркетплейсі автозапчастин Мріяр: що потрібно знати продавцям

Завоювати довіру клієнтів і зайняти власну нішу в бізнесі з продажу автокомпонентів нелегко, але на допомогу приходять інноваційні стартапи, серед яких Мріяр. Запущений у 2020 році після дворічного періоду розробки, цей маркетплейс автозапчастин спрощує і прискорює взаємодію постачальників і клієнтів, причому в рівній мірі зручний для всіх учасників процесу купівлі-продажу. Бізнесменам і вже працюючим фірмам можна не витрачати гроші на рекламу і власний каталог підбору продукції, адже всю необхідну інформацію клієнти знайдуть на Mriyar.ua.

Реєстрація в проекті для старту продажу запчастин

Якщо ви тільки почали працювати в якості роздрібного продавця автокомпонентів, хочете вивести вже працюючий бізнес на новий рівень або націлені на покращення рівня обслуговування на своєму СТО, то стати частиною проекту - відмінне рішення. Діяти потрібно в такий спосіб:

1. На головній сторінці маркетплейса переходите по посиланню «Почати торгувати на Мріяр і Епіцентр».

2. Заповнюєте реєстраційну форму, вказуючи достовірні дані і відповідаючи на питання, що стосуються специфіки діяльності.

3. Заходите в систему і оформляєте профіль.

4. Завантажуєте прайс-лист, не забувши перевірити актуальність цін і номенклатури.

Функціонал інтелектуальної платформи

● Потрапляючи в маркетплейс Мріяр, відразу можна відзначити відсутність рекламних банерів і структурованість сайту. У списку доступних опцій:

● авторизація та реєстрація в якості замовника - для створення аккаунта досить натиснути кнопку «Вхід» у верхньому правому кутку і заповнити анкету;

● оформлення бізнес-профілю і оновлення пропозицій про постачання автомобільних деталей;

● перегляд товарів від популярних виробників;

● пошук за допомогою спеціальних фільтрів - система дозволяє за 5 хвилин вибрати товари за торговою маркою, роком випуску транспортного засобу, типу кузова і двигуна, модифікації і цінового діапазону;

● перегляд детальних описів і відображення аналогів - в картках товари присутня інформація про запчастини з ідентичними параметрами, але від інших брендів. Особливо актуальний перегляд аналогів, якщо потрібної продукції немає в наявності або є жорсткий ліміт бюджету покупки;

● визначення постачальників з оптимальним місцем розташування, наприклад, поруч з кінцевим споживачем, офлайн-магазином або автосервісом;

виділення пропозицій щодо термінів поставок;

● здійснення покупки з будь-якого девайса в цілодобовому режимі - система моментально повідомить продавця про замовлення, що дозволить максимально оперативно вирішити питання доставки та оплати.