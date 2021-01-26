​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
​Разумков розповів про прохання Зеленського до охочих привітати його з днем народження
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
"Слугам народу" пригрозили виключенням з фракції, якщо вони не голосуватимуть за закон про референдум, - джерела
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Президент двічі просив Дубінського вийти з фракції - джерела у керівництві “Слуга народу”
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Для Дубінського підготували три сценарії, його долю вирішить голосування, - Корнієнко
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
Україна виходить з локдауну. Список заборон та дозволів
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
"Слуга народу" проводить засідання фракції за участю Зеленського (оновлено)
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Скандалом за участю збірної Росії завершилася лижна естафета на етапі Кубка світу
Помер старший брат Ріната Ахметова
Помер старший брат Ріната Ахметова
Російська прогулянка і російський крах
Російська прогулянка і російський крах
ГоловнаЕкономікаБізнес

Реєстрація на маркетплейсі автозапчастин Мріяр: що потрібно знати продавцям

Завоювати довіру клієнтів і зайняти власну нішу в бізнесі з продажу автокомпонентів нелегко, але на допомогу приходять інноваційні стартапи, серед яких Мріяр. Запущений у 2020 році після дворічного періоду розробки, цей маркетплейс автозапчастин спрощує і прискорює взаємодію постачальників і клієнтів, причому в рівній мірі зручний для всіх учасників процесу купівлі-продажу. Бізнесменам і вже працюючим фірмам можна не витрачати гроші на рекламу і власний каталог підбору продукції, адже всю необхідну інформацію клієнти знайдуть на Mriyar.ua.

 

Реєстрація в проекті для старту продажу запчастин

Якщо ви тільки почали працювати в якості роздрібного продавця автокомпонентів, хочете вивести вже працюючий бізнес на новий рівень або націлені на покращення рівня обслуговування на своєму СТО, то стати частиною проекту - відмінне рішення. Діяти потрібно в такий спосіб:

1. На головній сторінці маркетплейса переходите по посиланню «Почати торгувати на Мріяр і Епіцентр».

2. Заповнюєте реєстраційну форму, вказуючи достовірні дані і відповідаючи на питання, що стосуються специфіки діяльності.

3. Заходите в систему і оформляєте профіль.

4. Завантажуєте прайс-лист, не забувши перевірити актуальність цін і номенклатури.

Функціонал інтелектуальної платформи

● Потрапляючи в маркетплейс Мріяр, відразу можна відзначити відсутність рекламних банерів і структурованість сайту. У списку доступних опцій:

● авторизація та реєстрація в якості замовника - для створення аккаунта досить натиснути кнопку «Вхід» у верхньому правому кутку і заповнити анкету;

● оформлення бізнес-профілю і оновлення пропозицій про постачання автомобільних деталей;

● перегляд товарів від популярних виробників;

● пошук за допомогою спеціальних фільтрів - система дозволяє за 5 хвилин вибрати товари за торговою маркою, роком випуску транспортного засобу, типу кузова і двигуна, модифікації і цінового діапазону;

● перегляд детальних описів і відображення аналогів - в картках товари присутня інформація про запчастини з ідентичними параметрами, але від інших брендів. Особливо актуальний перегляд аналогів, якщо потрібної продукції немає в наявності або є жорсткий ліміт бюджету покупки;

● визначення постачальників з оптимальним місцем розташування, наприклад, поруч з кінцевим споживачем, офлайн-магазином або автосервісом;

виділення пропозицій щодо термінів поставок;

● здійснення покупки з будь-якого девайса в цілодобовому режимі - система моментально повідомить продавця про замовлення, що дозволить максимально оперативно вирішити питання доставки та оплати.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також