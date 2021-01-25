Уряд поки що не має розрахунків збільшення витрат на субсидії

Уряд України ще не має точних розрахунків можливого збільшення витрат на субсидії через зростання цін на газ, електроенергію та послуги постачання тепла та гарячої води.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу ICTV.

"На сьогоднішній день такі розрахунки чіткі в уряді відсутні", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що зміни до бюджету для збільшення витрат на субсидії можна буде провести після першого півріччя у разі необхідності.

"Звичайно, якщо дивитись з розрахунку, що субсидії треба щомісяця платити так як в січні, можливо нам прийдеться збільшувати цю суму. Давайте проживемо перше півріччя і за його підсумками спільно обрахуємо, яку суму треба додавати до цієї графи бюджету", - сказав прем'єр.

На сьогодні для виплат субсидій в держбюджеті передбачено 36,6 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Втім уряд не вніс підприємства теплокомуненерго до постанови про введення граничної ціни газу.

НАК "Нафтогаз України" тимчасово відклав публікацію січневої ціни на природний газ для виробників теплової енергії у рамках спеціальних обов’язків (ПСО) до завершення поточних перемовин між державними органами, Асоціацією міст України, представниками виробників тепла та НАК.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, НАК має оприлюднити ціну після 22 січня, спираючись на ціну газу в період з 1 по 22 січня.