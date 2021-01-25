В Укравтодорі назвали точні цифри відремонтованих у 2020 році доріг

Загалом у 2020 році Укравтодор витратив 82 млрд гривень на оновлення доріг та штучних споруд.

Протягом 2020 року в Україні було побудовано та відремонтовано 4 056 км автомобільних доріг та 158 штучних споруд. Таким чином річний план по цих напрямках був виконаний на 97-100%, повідомляє пресслужба Укравтодору.

На 3 357 км доріг була посилена основа та покладено 2–3 шари асфальтобетону або цементобетону за кошти державного бюджету. Ще 161 км в такий спосіб зробили за кошти міжнародних фінансових організацій. На 538 км відновлено верхній шар асфальтобетону.

Крім того, в рамках експлуатаційного утримання проведена поверхнева обробка ще на 476 км доріг, повідомляє Укравтодор.

У відомстві навели детальну статистику по виконаним роботам:

«Автомобільні дороги: будівництво та реконструкція — 204,1 км, капітальний ремонт — 499,3 км, поточний середній ремонт — 2 815,2 км, відновлено верхніх шарів — 538 км.

Штучні споруди: будівництво та реконструкція — 13 споруд, капітальний ремонт — 33 споруди, поточний середній ремонт — 54 споруди, оновлено за кошти МФО — 58 споруд».

Загалом у 2020 році Укравтодор витратив 82 млрд гривень на оновлення доріг та штучних споруд та 9,1 млрд гривень на експлуатаційне утримання.

Роботи з оновлення штучних споруд та експлуатаційного утримання виконані на 100% річного плану, оновлення та будівництво доріг — на 97%.

Раніше повідомлялося, що за підсумками минулого року Укравтодор став лідером з економії на держзакупівлях в системі ProZorro, заощадивши 9,9 млрд гривень.