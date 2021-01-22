​Україна стала другим експортером зерна у світі після США, - Мінекономіки

За результатами 2019-2020 маркетингового року Україна за обсягом експорту зернових культур стала другим експортером у світі після США.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка під час 52-ї сесії Міжнародної ради зерна, передає пресслужба Мінекономіки.

"Україна є важливим гравцем на міжнародному ринку зерна, одним з гарантів продовольчої безпеки у світі і має потенціал у нарощенні виробництва і експорту зернових. За результатами 2019/2020 маркетингового року в сукупності за обсягом експорту всіх зернових культур Україна стала «срібними призерами», пропустивши вперед лише США", - прокоментував Качка.

Зокрема, за даними міністерства сільського господарства США, у 2019/2020 МР в рейтингу найбільших експортерів зернових Україна посіла друге місце за обсягом постачань ячменю, четверте - кукурудзи, п'яте - пшениці.

Нагадаємо, станом на 14 грудня в Україні було зібрано 83,8 млн тонн основних сільськогосподарських культур. Зокрема, зернових і зернобобових культур намолочено 65,4 млн тонн, що майже на 10 млн тонн менше, ніж торік.