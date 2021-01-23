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Шмигаль: у 2021 році промисловість в Україні продовжить зростати

У грудні 2020 року відбулося зростання на 4,8% у порівнянні з груднем 2019 року, зазначив український прем'єр.

Шмигаль: у 2021 році промисловість в Україні продовжить зростати
Фото: kmu.gov.ua

У 2021 році промислове виробництво в Україні продовжить зростати.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook написав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, промислове виробництво продовжує виходити на стійкий тренд відновлення, а у грудні 2020 року відбулося зростання на 4,8% у порівнянні з груднем 2019 року.

“Додаткові стимули від Уряду, а також позитивна динаміка цін на зовнішніх ринках, сприятимуть тому, що у 2021 році промисловість продовжить зростати”, – написав Шмигаль.

Він додав, що роздрібна торгівля за підсумками 2020 року зросла на 8,4% проти 2019 року.

“Саме споживчий попит став одним із головних драйверів відновлення економіки вже з ІІІ кварталу 2020 року. Завдяки зростанню мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень з 1 січня, а також зростанню середніх зарплат до 13,6 тисячі гривень цьогоріч – споживчий попит буде залишатися одним із ключових елементів відновлення економіки на 4,6% в цього року”, – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року скорочення обсягів промислового виробництва порівняно з відповідним місяцем попереднього року становило 5%.

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