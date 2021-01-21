Кабмін підготує меморандум щодо врегулювання тарифів

Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив до 25 січня підготувати та подати Кабінету Міністрів проект Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання тепла та гарячої води.

Таке рішення було ухвалене за підсумками наради з питань тарифної політики у сфері централізованого теплопостачання, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

Виконання доручення покладено на міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, голову НКРЕКП Валерія Тарасюка та голову правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Учасники зустрічі, серед яких були очільники 5 українських міст, домовилися напрацювати проект спільного Меморандуму, який регламентуватиме наступні домовленості:

Тарифи на тепло та гарячу воду в цьому опалювальному сезоні залишаться незмінними. Проведення спільної роботи над реструктуризацією заборгованості перед НАК «Нафтогаз», що утворилася через різницю між виручкою ТКЕ та тарифною виручкою (так звана «різниця в тарифах»). Теплокомуненерго матимуть можливість укладати річні договори з НАК "Нафтогаз" за вигідною ціною.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 18 січня до кінця карантину або опалювального сезону 31 березня затвердив граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

19 січня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила зниження тарифів на розподіл газу для 14 облгазів. Зниження склало 5%-30%, тарифи цих компаній тепер складатимуть 1,66-1,79 грн (без ПДВ).

19 січня президент Володимир Зеленський доручив заступнику керівника Офісу Президента Кирилу Тимошенку провести повний аудит наявних тарифів у місті Києві та в усіх областях України.