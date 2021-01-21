ТКГ домовилася провести ремонт на газовій станції поблизу Мар'їнки

Сьогодні відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій.

Під час засідання Тристоронньої контактної групи 21 січня сторонам вдалося досягнути принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на станції газорозподілу у населеному пункті Мар'їнка.

Про це повідомляє пресцентр Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

"Позитивним результатом відеоконференції також стало досягнення принципової домовленості щодо відновлення ремонтних робіт на станції газорозподілу у населеному пункті Мар’їнка", - сказано у повідомленні.

Досягти домовленості, як зазначається, вдалося завдяки активному сприянню Голови СММ ОБСЄ в Україні, модератору робочої групи з питань безпеки ТКГ послу Яшара Халіта Чевіка.

Нагадаємо, сьогодні в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Глава Української делегації Леонід Кравчук під час засідання запропонував координатору Політичної підгрупи ТКГ П'єру Морелю виробити та представити єдиний документ, до якого увійдуть "найкращі пропозиції сторін".