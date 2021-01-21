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Окупанти стріляли з гранатометів біля Красногорівки

Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Окупанти стріляли з гранатометів біля Красногорівки
Фото: EPA/UPG

Упродовж 21 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це інформує пресцентр ООС.

Так, неподалік населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичного та станкового гранатометів і стрілецької зброї.

"На обстріли противника українські військовослужбовці надали адекватну відповідь", - зазначається у повідомленні.

Неподалік Мар’їнки та Красногорівки українські захисники виявили проліт ворожих "квадрокоптерів" з перетином лінії розмежування.

"Обидва БпЛА були подавлені нашими засобами РЕБ", - повідомляють у штабі.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Як повідомляли, 20 січня в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Окупанти поранили українського військового біля Старогнатівки.

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