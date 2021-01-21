На вокзалі "Київ-Пасажирський" у 2020 поліція закрила 70% проваджень про крадіжки через відсутність складу злочину

Загалом до поліції надійшло 734 повідомлення про крадіжку, з яких 48 розкрито.

На вокзалі "Київ-Пасажирський" у 2020 році було повідомлено про 992 злочини, з яких розкрито 118. Про це LB.ua повідомили на запит в поліції м. Києва.

Окрім цього, 694 злочини закрили за ч.1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

Категорії вчинених злочинів такі:

крадіжка - відкрито 734 провадження, розкрито та направлено до суду - 48, закрито - 581

грабіж - 26 проваджень, розкрито та направлено до суду - 13, закрито - 5

розбій - 10 проваджень, розкрито та направлено до суду - 6, закрито - 1

тяжке тілесне ушкодження - 4 провадження, розкрито та направлено досуду - 3

хуліганство - 6 проваджень, розкрито та направлено до суду - З

з використанням вогнепальної зброї - 1 провадження, закрито - 1

незаконне позбавлення волі, або викрадення людини - 1 провадження, закрито - 1

шахрайство - 32 провадження, розкрито та направлено до суду - 2, закрито - 22

незаконне поводження зі зброєю - 14 проваджень, розкрито та направлено до суду - 1, закрито - 13

незаконне заволодіння транспортним засобом - 1 провадження, розкрито та направлено до суду - 1

у сфері незаконного обігу наркотичних засобів - 28 проваджень, розкрито та направлено до суду - 2, закрито - 20.

При цьому на вокзалі здійснюється цілодобове патрулювання силами поліції та Нацгвардії, також там встановили відеокамери.