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На вокзалі "Київ-Пасажирський" у 2020 поліція закрила 70% проваджень про крадіжки через відсутність складу злочину

Загалом до поліції надійшло 734 повідомлення про крадіжку, з яких 48 розкрито.

На вокзалі "Київ-Пасажирський" у 2020 поліція закрила 70% проваджень про крадіжки через відсутність складу злочину
Фото: София Гаврилюк

На вокзалі "Київ-Пасажирський" у 2020 році було повідомлено про 992 злочини, з яких розкрито 118. Про це LB.ua повідомили на запит в поліції м. Києва.

Окрім цього, 694 злочини закрили за ч.1 ст. 284 КПК України, у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення. 

Категорії вчинених злочинів такі:

  • крадіжка - відкрито 734 провадження, розкрито та направлено до суду - 48, закрито - 581
  • грабіж - 26 проваджень, розкрито та направлено до суду - 13, закрито - 5
  • розбій - 10 проваджень, розкрито та направлено до суду - 6, закрито - 1
  • тяжке тілесне ушкодження - 4 провадження, розкрито та направлено досуду - 3
  • хуліганство - 6 проваджень, розкрито та направлено до суду - З
  • з використанням вогнепальної зброї - 1 провадження, закрито - 1
  • незаконне позбавлення волі, або викрадення людини - 1 провадження, закрито - 1
  • шахрайство - 32 провадження, розкрито та направлено до суду - 2, закрито - 22
  • незаконне поводження зі зброєю - 14 проваджень, розкрито та направлено до суду - 1, закрито - 13
  • незаконне заволодіння транспортним засобом - 1 провадження, розкрито та направлено до суду - 1
  • у сфері незаконного обігу наркотичних засобів - 28 проваджень, розкрито та направлено до суду - 2, закрито - 20.

При цьому на вокзалі здійснюється цілодобове патрулювання силами поліції та Нацгвардії, також там встановили відеокамери. 

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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