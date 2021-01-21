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Окупанти поранили українського військового біля Старогнатівки

За добу зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Окупанти поранили українського військового біля Старогнатівки
Фото: Макс Левін

Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.

"Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога", - повідомили у штабі.

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у середу нова голова ОБСЄ міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка перебуває з дводенним робочим візитом в Україні, разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вилетіли на Донбас.

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