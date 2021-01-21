Окупанти поранили українського військового біля Старогнатівки

Протягом минулої доби, 20 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Так, неподалік населеного пункту Старогнатівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік наших позицій з великокаліберного кулемета та снайперської зброї.
"Внаслідок ворожих пострілів був поранений військовослужбовець. Його оперативно доставили до лікувального закладу, де йому надається необхідна допомога", - повідомили у штабі.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
Від початку поточної доби, 21 січня, вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, у середу нова голова ОБСЄ міністерка закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде, яка перебуває з дводенним робочим візитом в Україні, разом із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою вилетіли на Донбас.