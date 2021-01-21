Заступника Уруського затримали з ознаками сп'яніння за кермом (оновлено)

Кабінет міністрів збирається на позачергове засідання зранку 21 січня, щоб розглянути питання звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого.

Про це у Telegram повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“В четвер зранку Уряд збирається на позачергове засідання. На порядку денному одне питання — звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого”, - написав Шмигаль.

“Я вже не раз казав - в нашому Уряді немає недоторканих. Ще раз доведемо ці слова діями”, - додав голова уряду.

Раніше ЗМІ оприлюднили відео, на якому зафіксована бесіда міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого з представниками патрульної поліції. Правоохоронці зупинили авто чиновника, після чого встановили, що той перебуває за кермом у нетверезому стані. На законні вимоги поліції Немілостівий реагував агресивно та намагався піти місця події. На відео також зафіксована штовханина між чиновником та правоохоронцями.

Пресслужба патрульної поліції Києва вранці 21 січня виклала офіційну версію подій, що сталися на вулиці Жилянській в Києві.

Як виявилося, Немілостивий виїхав на дорогу з одностороннім рухом. Патрульні зупинили його і під час спілкування побачили, що він нетверезий.

"Інспектори запропонували водієві пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, на що він відмовився. Натомість керманич повідомив інспекторам, що він заступник міністра з питань стратегічних галузей та промисловості України, а також пред’явив відповідне посвідчення підтвердження своєї посади разом із документами для керування транспортним засобом", - розказали в поліції.

Потім Немілостивий закинув ключі від автомобіля в салон і сказав, що йде.

Патрульні скомандували залишатися на місці, але той не реагував, почав погрожувати посадою, штовхати поліцейських і шарпати за форму.

Через це йому одягнули наручники.

Інспектори склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП та постанову за порушення вимог дорожнього знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу із одностороннім рухом", а також протокол про адмінзатримання.

Начальник Немілостивого віцепрем'єр Олег Уруський заявив, що Немілостивий не має права залишатися на посаді після такого.

"Його вчинок є неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу. Вважаю, що така безвідповідальна поведінка з боку Віталія Немілостівого унеможливлює подальше його перебування на посаді заступника міністра. А тому найближчим часом мною та Урядом будуть прийняті всі необхідні кадрові рішення", - сказав Уруський.