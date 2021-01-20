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Кабмін почав готуватися до арбітражу з китайськими інвесторами "Мотор Січі"

Держава відмовляється погодити продаж заводу.

Кабмін почав готуватися до арбітражу з китайськими інвесторами "Мотор Січі"
Фото: пресс-служба Минобороны

Кабінет міністрів почав готуватися до арбітражу з китайськими інвесторами "Мотор Січі".

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", на засіданні уряду 20 січня Мін'юсту дозволили використати переговорну процедуру закупівлі юридичних послуг для захисту інтересів держави у міжнародному арбітражі на суму в 3,5 млрд доларів, який ініціювали китайці.

Відповідно до пояснювальної записки, 5 грудня 2020 року Мін'юст отримав запит на арбітраж від імені громадян Китаю: Ван Цзин, Лі Фенджу, Рен Джінлінг, Сйю Ченшун і Ліу Яннінг, які заявляють, що є акціонерами "Мотор Січ" та мають право на захист своїх інвестицій відповідно до угоди України і Китаю від 1992 року про захист інвестицій.

Позивачі вважають порушенням своїх прав дії СБУ, яка порушила кримінальну справу за фактом покупки акцій "Мотор Січі" і домоглася арешту цих акцій, і дії Антимонопольного комітету, який відмовляється погодити угоду.

Інтереси китайських громадян представлятимуть міжнародні юридичні компанії WilmerHale, DLA Piper та Bird & Bird. Радником з питань українського права в міжнародному арбітражі буде виступати компанія Arzinger.

За даними джерела "ІФ" в уряді, в даний час близько 75% акцій "Мотор Січ" вже належить групі китайських власників, і якась частина спірного пакета акцій виступає заставою по фінансуванню, наданому, в тому числі, China Development Bank.

Нагадаємо, що власник "Мотор Січі" Вячеслав Богуслаєв у 2016 році продав завод інвесторам з Китаю, але угода досі не завершена через втручання держави.

У липні 2017 року СБУ порушила кримінальне провадження про диверсію, а з квітня 2018 року за клопотанням слідчого СБУ з метою збереження речових доказів акції "Мотор Січ" перебувають під арештом.

Партнер китайців Олександр Ярославський в кінці 2020 року попередив, що вони налаштовані йти в міжнародний арбітраж, щоб домогтися від держави Україна відшкодування збитків в розмірі 3,5 млрд доларів.

У січні 2021 року США внесли у "чорний список" китайську компанію Skyrizon, яка намагається придбати "Мотор Січ" разом з українським бізнесменом Олександром Ярославським

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